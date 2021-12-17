В Челябинской области мужчине вынесли приговор за побег из колонии

Осужденного задержали в тот же день

Каслинский городской суд вынес приговор мужчине, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Судом установлено, что мужчина с апреля отбывал наказание в колонии за имущественные преступления.

«В ночь на 27 июня 2021 года осужденный повредил металлические петли навесного замка, установленного на дверях запасного выхода из исправительного учреждения, после чего покинул территорию колонии», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ («Побег»). Также уголовное дело было возбуждено и в отношении младшего инспектора ИК № 21. По версии следствия, он помог заключенному сбежать. Расследование этого дела еще не окончено.

Судом сбежавшему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.