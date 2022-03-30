В Челябинской области мужчине вынесли приговор за изнасилование приемных дочерей

В семье воспитывались шестеро детей

Красноармейский районный суд вынес приговор 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ) в отношении трех приемных дочерей. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что мужчина в период с июня 2007-го и в течение восьми последующих лет в частном доме неоднократно насиловал приемных девочек 1999, 2003 и 2005 годов рождения.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также виновный должен выплатить моральную компенсацию 1,8 млн рублей потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что в семье воспитывались шесть приемных дочерей. Супруга подсудимого скончалась в октябре 2020 года.