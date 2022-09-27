В Челябинской области мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за ложный вызов полиции

Житель Миасса сообщил об угрозе для одного из домов

Тревожный телефонный звонок поступил в полицию Миасса от 46-летнего мужчины. Прибывшие на место сотрудники осмотрели здание и прилегающую территорию, но подозрительных предметов не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.Полицейские установили адрес злоумышленника, где впоследствии его и задержали. Нарушителем оказался неработающий, ранее судимый местный житель. В полицию с ложным заявлением он звонил, будучи пьяным.Против мужчины возбудили уголовное дело за ложное сообщение о террористических актах в социальной инфраструктуре (часть 2 статьи 207 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.В МВД напомнили, что ложные сообщения наносят ущерб как жителям, так и государству: на место незамедлительно выезжают полиция и экстренные службы, которые в это время могли быть нужны на настоящем происшествии.