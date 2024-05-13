В Челябинской области мужчина застрелил соседскую хаски, бегавшую за гусями

Хозяева собаки написали заявление в полицию

В поселке Полевом Сосновского района мужчина застрелил из ружья соседскую хаски Герду. Собака прибежала на поляну погонять гусей, однако вреда птицам не причинила. Хозяева погибшего животного написали заявление в полицию, рассказала Первому областному информагентству владелица собаки Галина.

«Это случилось в субботу. Мы приехали на участок поставить забор. Собака резвилась рядом, в какой-то момент Герда заприметила на поляне возле соседского дома гусей и побежала к ним, тогда сосед схватил ружье и застрелил ее в упор. Как он потом объяснил, собака напугала ребенка тем, что бегала за гусями. Момент выстрела застал другой сосед, он работал на крыше своего дома и сразу сообщил нам о трагедии. Когда мы прибежали на участок, поняли, что собаку уже не спасти, а сосед уже приготовился спрятать ее в мешок и вывезти», — рассказала Галина.



Женщина вместе с супругом обратилась в полицию.

«Заявление зарегистрировано в ОМВД РФ по Сосновскому району. Проводится проверка, опрашиваются свидетели происшествия», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Ружье у стрелка изъяли.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области прекратили уголовное дело о резонансном убийстве хаски на карьере.