В Челябинской области мужчина зарезал своего приятеля

Копейчанин схватился за нож во время ссоры

В Копейске Челябинской области 34-летний местный житель нанес множество ножевых ранений своему знакомому во время бытовой ссоры. Мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Известно, что ночью 25 февраля в одном из многоквартирных домов мужчина поссорился со своим товарищем. Увидев на столе нож, он схватил его и нанес потерпевшему множество ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия.

«34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, в том числе судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего»,— уточнили в ведомстве.

Копейчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 21 февраля житель Полтавского сельского поселения и зампредседателя местного сельсовета Николай Швец застрелил свою супругу на месте работы и тяжело ранил ее коллегу. После этого мужчина попытался покончить с собой, однако был задержан полицейскими. Мужчину заключили под стражу на два месяца.