В Челябинской области мужчину задержали за призывы к экстремизму

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ

В Челябинской области пресекли деятельность сторонника украинских националистов, распространявшего в интернете призывы к терроризму и экстремизму, сообщили в УФСБ по региону.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся с июля по август 2024 года, был установлен житель региона, который публиковал в Сети материалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывающие или пропагандирующие терроризм. Возбуждены уголовные дела.

Оперативное видео задержания смотрите в нашем телеграм-канале.