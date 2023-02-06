В Челябинской области мужчина заблудился в лесу после встречи выпускников

Пострадавшего нашел егерь

В селе Великопетровка Карталинского района 46-летний мужчина возвращался со встречи выпускников и заблудился, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

На место ЧП прибыли специалисты Локомотивного отряда областной ПСС, сотрудники пожарной охраны, добровольцы. Под утро мужчина смог дозвониться до родственников и сообщил, что находится в лесу, но не знает, куда идти.

«Благодаря оперативным действиям всех участников поисковой операции мужчина был найден егерем в лесном массиве близ села Татищево (примерно в 13 км от дома), на снегоходе доставлен к дому и передан сотрудникам скорой медицинской помощи и родственникам», — сообщили в региональной ПСС.

Мужчина не пострадал.