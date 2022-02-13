В Челябинской области мужчина выращивал в квартире коноплю

Сотрудники полиции задержали копейчанина

В Копейске сотрудники полиции задержали местного жителя, который выращивал коноплю в своей квартире. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 13 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире 22-летнего копейчанина правоохранители обнаружили мини-теплицу, в которой находились кусты конопли, оборудование для их культивирования, а также свертки с марихуаной общей массой 263 грамма.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, задержанного копейчанина привлекли к административной ответственности по статье 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до четырех тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.