В Челябинской области мужчина украл вещи работодателя и поджег его дом

Так подозреваемый хотел добыть деньги на покупку алкоголя

В Карталах Челябинской области местный житель украл вещи своего работодателя и поджег его дом, чтобы добыть деньги на покупку алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Подозреваемый, 37-летний карталинец, по заказу строил местному жителю дом, а получаемую зарплату тратил на покупку алкоголя. Со временем спиртного стало не хватать, а денег не было, поэтому мужчина решил украсть имущество своего работодателя.



Пока не было хозяина, злоумышленник разбил окно в строящемся доме и вынес оттуда электроинструменты. Затем работник поджег строительный мусор. Так он, предположительно, хотел скрыть следы преступления. Вовремя приехавший хозяин дома прогнал подозреваемого и не дал распространиться огню.



Карталинские полицейские приехали по вызову потерпевшего и задержали злоумышленника. Возбуждено два уголовных дела по признакам кражи (ч. 3 ст. 30, пункт «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленного повреждения имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).



Подозреваемому избрали мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним, ранее в Ленинском районе Челябинска полицейские заметили бегущего мужчину и решили проверить его. Челябинец заметил сотрудников МВД и постарался незаметно выкинуть в сторону женский кошелек. Оказалось, что незадолго до этого злоумышленник украл его в местном баре.