В Челябинской области мужчина украл у своего коллеги цепочку стоимостью более 100 тысяч рублей

Потерпевший оставил украшение на работе в раздевалке

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали мужчину, который похитил у своего коллеги золотую цепочку стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Подозреваемый сбыл украшение за полцены, а деньги потратил. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили 25 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратился 36-летний сотрудник одного из городских предприятий. Он сообщил, что оставил цепочку стоимостью 105 тысяч рублей в раздевалке в своей кабинке. При этом кабинку не закрыл. В конце рабочего дня украшения на месте не оказалось.

Полицейские по подозрению в краже задержали 24-летнего коллегу потерпевшего. Они выяснили, что он украл цепочку и после работы сдал ее в ломбард, где получил за украшение 50 тысяч рублей.

«Следствием отдела МВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). С задержанного взято обязательство о явке»,— сообщили в ведомстве.

После проведения всех необходимых мероприятий цепочку вернут владельцу.