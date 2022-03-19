В Челябинской области мужчина украл сарай

Ему грозит до 5 лет колонии

Полицейские Миасса раскрыли кражу деревянного сооружения, задержав ранее судимого мужчину 1991 года рождения. С заявлением о хищении сруба обращалась 49-летняя женщина. Местная жительница оценила ущерб в 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Челябинской области.

«Мужчина пояснил, что в поселке Хребет на территории нежилого домовладения заприметил небольшое деревянное строение, которое в дальнейшем разобрал и перевез на личном автомобиле на свой участок. В настоящее время похищенное изъято», — пояснили в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.