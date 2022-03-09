В Челябинской области мужчина украл 21 огнетушитель на железнодорожной станции

Ущерб предприятию составил более 27 тысяч рублей

Транспортная полиция возбудила уголовное дело о краже 21 огнетушителя на городской железнодорожной станции. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, в феврале 55-летний мужчина похитил 21 огнетушитель с территории предприятия на железнодорожной станции.

«Злоумышленник вывез железнодорожное имущество и сдал его в пункт приема лома черных металлов, а полученные деньги потратил на личные нужды. Общий вес похищенного составил 200 килограммов. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 27 тысяч рублей. Похищенные огнетушители были частично изъяты оперативниками», — сообщили в транспортной полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).