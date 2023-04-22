В Челябинской области мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы добраться до дома

Машина стояла открытой с ключом в замке зажигания

В Ашинском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, который угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до своего дома. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ» обратилась его 50-летняя владелица. Она сообщила, что вечером оставила машину около дома, а утром ее на месте не оказалось.

Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого в угоне авто. Им оказался ранее не судимый, безработный 39-летний местный житель. Он пояснил, что машина была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Поэтому он решил воспользоваться автомобилем, чтобы доехать до своего дома на улице Фрунзе. Там правоохранители и обнаружили машину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Машина возвращена владелице.