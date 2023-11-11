В Челябинской области мужчина угнал автомобиль подруги, угрожая ей ножом

В отношении подозреваемого возбудили четыре уголовных дела

В Уйском районе Челябинской области пьяный мужчина, угрожая ножом своей сожительнице, украл ее банковскую карту и скрылся на ее автомобиле. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая по заявлению, полицейские увидели на улице села угнанный мужчиной «ВАЗ». Они потребовали от него остановиться, однако 43-летний мужчина прибавил скорости и поспешил скрыться от правоохранителей. Спустя какое-то время он вернулся на прежний адрес. Там его полицейские и задержали.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его отпустили под обязательство о явке.