В Челябинской области мужчина сорвался со скалы

Когда подоспела помощь, пострадавшего почти замел снег

В Троицке мужчину удалось спасти благодаря случайному стечению обстоятельств. Он сорвался со скалы, и неизвестно, сколько бы пролежал на льду реки Уй, если бы не заметившие его подростки и рыбак. Очевидцы накрыли пострадавшего одеждой и вызвали экстренные службы, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Происшествие случилось в районе поселка Мясокомбинат. 49‑летний мужчина лежал на льду под скалой, высота которой достигает 10 метров. У пострадавшего был болевой шок, он получил переохлаждение. К моменту, когда прибыла помощь, он мог только слабо стонать.

Спасатели зафиксировали мужчину на спинальном щите, укутали его теплым покрывалом и эвакуировали через реку на дорогу. Там пострадавшего уже ждала скорая помощь. Сейчас он лежит в стационаре. Осмотр показал высокую вероятность компрессионных травм позвоночника и ног.

«Вероятность того, что кто-то заметит пострадавшего в темноте и в безлюдном месте, была очень маленькой, еще меньше шансов было провести всю ночь без ущерба для здоровья на льду. Но мужчине повезло», — подчеркнули в пресс-службе.

Спасатели просят быть осторожными и предупреждать близких о месте и времени зимних прогулок.