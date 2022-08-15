В Челябинской области мужчина сорвался со скального обрыва

Пострадавшего госпитализировали

«Мужчина все время находился в сознании, но от острой боли во всем теле не мог пошевелиться. Он упал на камни с высоты около пяти метров, точный диагноз и характер полученных травм будут установлены врачами»,

— рассказали в областной ПСС.