В Кыштыме местный житель прогуливался в районе дамбы и сорвался вниз со скалистого склона. Очевидцы вызвали помощь, сообщили сегодня, 15 августа, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Приехавшие спасатели подняли пострадавшего наверх с помощью спинального щита.

«Мужчина все время находился в сознании, но от острой боли во всем теле не мог пошевелиться. Он упал на камни с высоты около пяти метров, точный диагноз и характер полученных травм будут установлены врачами», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели эвакуировали двоих мужчин, упавших с горы в Эльбрусском районе на перевале Актопрак в Кабардино-Балкарии. Одним из пострадавших оказался 63-летний житель Челябинска.