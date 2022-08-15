В Кыштыме местный житель прогуливался в районе дамбы и сорвался вниз со скалистого склона. Очевидцы вызвали помощь, сообщили сегодня, 15 августа, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Приехавшие спасатели подняли пострадавшего наверх с помощью спинального щита.
«Мужчина все время находился в сознании, но от острой боли во всем теле не мог пошевелиться. Он упал на камни с высоты около пяти метров, точный диагноз и характер полученных травм будут установлены врачами», — рассказали в областной ПСС.
Как ранее сообщал наш сайт, спасатели эвакуировали двоих мужчин, упавших с горы в Эльбрусском районе на перевале Актопрак в Кабардино-Балкарии. Одним из пострадавших оказался 63-летний житель Челябинска.
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