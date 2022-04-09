В Челябинской области мужчина расплачивался в магазинах и кафе билетами «банка приколов»

Полицейские задержали злоумышленника

В Копейске полицейские задержали жителя Челябинска, который расплатился в кафе билетами «банка приколов». Позже выяснилось, что злоумышленник причинил ущерб еще нескольким заведениям. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники кафе позвонили в полицию и сообщили, что один из посетителей расплатился с ними билетами «банка приколов», причинив ущерб в размере четырех тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 30-летнего жителя Челябинска. Он рассказал, что купил в одном из киосков 10 билетов «номиналом» две тысячи каждый, два из которых оставил в кафе, еще пятью «расплатился» в разных магазинах Челябинской области. Оставшиеся билеты полицейские изъяли.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник, — два года тюрьмы. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.