В Челябинской области мужчина ранил свою сожительницу кухонным ножом

ЧП произошло во время ссоры

В Миньяре Челябинской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ударил ножом свою сожительницу во время ссоры. Подозреваемого доставили в отдел полиции, женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел в доме на улице Советской. К прибывшим на вызов росгвардейцам обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что во время распития спиртных напитков она поссорилась со своим сожителем. В какой-то момент мужчина схватил со стола кухонный нож и ранил женщину в шею.

«Подозреваемый задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож. Пострадавшая госпитализирована бригадой скорой помощи в больницу», — уточнили в ведомстве.

Сейчас с задержанным разбираются сотрудники полиции, проводится проверка.

В начале апреля сотрудники Росгвардии задержали жительницу Челябинска, подозреваемую в убийстве своего знакомого. Во время ссоры она вонзила мужчине в грудь кухонный нож, от полученной раны он скончался.