В Челябинской области мужчина проник в дом родственника и украл 56 тысяч рублей

Подозреваемый задержан

В Верхнем Уфалее в полицию обратился 59-летний местный житель. Он сообщил, что кто-то проник в его дом и украл деньги и сотовый телефон. Ущерб мужчина оценил в 56 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что кражу с незаконным проникновением в чужой дом совершил родственник потерпевшего — 34-летний ранее судимый мужчина. В тот день он устроил застолье с тремя своими товарищами. Но в какой-то момент деньги кончились, и он решил достать их у своего родственника.

Зная, что мужчины нет дома, подозреваемый перелез через забор, взломал замок и совершил ограбление. А потом вернулся и продолжил пировать.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет тюрьмы.