В Челябинской области мужчина продал автомобиль по указке мошенников и потерял 5,8 миллиона рублей

Злоумышленники установили приложение на его телефон

49-летний потерпевший находился на вахте в ХМАО, когда ему позвонил якобы оператор сотовой связи с сообщением о продлении срока действия номера. Мужчина согласился и по указанию злоумышленников включил демонстрацию экрана своего телефона. В течение 10 минут они объясняли, что происходит «настройка» устройства. За это время на его имя были оформлены кредиты на сумму свыше трех миллионов рублей и деньги были выведены. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Затем с вахтовиком связался „силовик“, который напугал его сообщением, что от его имени неизвестные оформили кредиты для спонсирования недружественной страны. Необходимо их опередить и перечислить деньги на „безопасные“ счета через приложение», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

А по дороге с вахты в Златоуст мошенники убедили мужчину продать и автомобиль, при этом они знали, где передвигается жертва, потому что успели установить на его телефон программу слежки.

Ущерб потерпевшему составил 5,8 миллиона рублей.

Не включайте демонстрацию экрана по требованию неизвестных на другом конце провода!

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.