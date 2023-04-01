В Челябинской области мужчина при задержании проглотил сверток с наркотиком

Тройчанин надеялся, что полицейские ничего не заметят

В Троицке Челябинской области полицейские задержали мужчину, который, увидев правоохранителей, проглотил сверток с наркотиком. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

45-летний ранее судимый за кражу местный житель пришел на перегон Троицк — Золотая Сопка и некоторое время искал что-то в земле. Как только он увидел, что правоохранители направляются в его сторону, он проглотил найденное.

«Для проведения обследования подозреваемого доставили в больницу, где подтвердилось, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находится что-то постороннее. Вскоре выяснилось, что предметом, который злоумышленник решил проглотить, оказался полимерный сверток с порошкообразным веществом желтого цвета. Согласно заключению экспертов, внутри находился синтетический наркотик массой 1,16 грамма»,— рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что приобрел наркотик в интернете для личного потребления. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление. переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере»). В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.