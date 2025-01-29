В Челябинской области мигрант пойдет под суд за вымогательство и грабеж подростков

Он угрожал несовершеннолетним применением насилия

В Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении мигранта, который вымогал и деньги у подростков, и открыто похищал их имущество. Об этом сообщили в СК РФ.

О случившемся стало известно после проверок по обращениями жителей Челябинской области. В конце декабря прошлого года в СМИ разлетелась информация, что подростки из Челябинска были привлечены к уголовной ответственности за драку с выходцами из Средней Азии.

Проверку провели по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. В ходе изучения обстоятельств произошедшего выяснилось, что участник конфликта Фируз Джумаев сам совершил несколько преступлений. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он открыто похитил у несовершеннолетнего имущество, а у другого подростка вымогал деньги под угрозой применения насилия.

Возбуждены уголовные дела, Джумаеву предъявлено обвинение. Сейчас он находится под домашним арестом, расследование продолжается.