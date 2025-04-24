В Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 23 года назад

Обвиняемый признался в совершении преступления знакомому

В Верхнеуральском районе Челябинской области раскрыто убийство, совершенное 23 года назад, сообщили в ГУ МВД по региону.

В марте 2002 года в одной из квартир по улице Мира был обнаружен труп мужчины с множественными травмами головы и тела, а также следами удушения. Расследование, начатое по статье 105 УК РФ (убийство), первоначально не дало результатов.

«Однако сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Верхнеуральскому району продолжили работу и спустя 23 года вышли на след 55-летнего местного жителя. Полученные улики подтвердили его причастность к преступлению», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемый был задержан. Следствие установило, что в марте 2002 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в конфликт с погибшим, в результате которого нанес ему удары металлическим предметом и задушил. Затем он инсценировал ограбление.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены следственные действия, включая проверку показаний на месте. Обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал о случившемся. Следователи СК окончили расследование, дело направлено в суд.