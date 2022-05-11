В Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство соседки

Обвиняемый, по версии следствия, ударил жертву молотком по голове

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Под суд пойдет ранее судимый местный житель. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 3 марта. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с соседкой из-за ее собаки: женщина выпускала пса гулять в общественном месте. Обвиняемый разгневался и ударил хозяйку собаки молотком по голове. Пострадавшая скончалась.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Еманжелинский городской суд.