Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Под суд пойдет ранее судимый местный житель. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
ЧП случилось 3 марта. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с соседкой из-за ее собаки: женщина выпускала пса гулять в общественном месте. Обвиняемый разгневался и ударил хозяйку собаки молотком по голове. Пострадавшая скончалась.
«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Дело рассмотрит Еманжелинский городской суд.