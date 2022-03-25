В Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство солистки рок-группы

Погибшей Анастасии Хорольской было 24 года

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 24-летней девушки и краже телевизора из ее квартиры. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 19 сентября прошлого года в Кыштыме обвиняемый задушил солистку рок-группы Harley Анастасию Хорольскую, украл ее телевизор и скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого вскоре задержали, он сообщил, что был знаком со своей жертвой несколько недель.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.

Обвиняемому 22 года.