В Челябинске мужчина пойдет под суд за убийство пасынка

Виталий Гаврилов отрицает вину

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя Сосновского района. Он пойдет под суд за убийство двухлетнего пасынка Артема. Об этом сегодня, 6 мая, рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, утром 23 мая прошлого года в съемной квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района было обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее муж питал ненависть к детям — Артему и Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил, по сведениям женщины, двухлетнего пасынка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Гаврилов в суде заявил о том, что Артем обжегся в ванной, однако медики считают, что характер травм действительно больше похож на целенаправленное обливание кипятком.



26 мая прошлого года Сосновский районный суд Челябинской области отправил Виталия Гаврилова в СИЗО на два месяца. Мы публиковали репортаж из зала суда.



«В целях сокрытия совершенных преступных действий нанес жене удары по голове и высказал угрозу убийством в случае вызова медицинских сотрудников», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.

Сосновский мировой суд вынес приговор в отношении 36-летней Натальи Гавриловой — матери Артема. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.