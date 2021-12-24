В Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство 10‑месячной девочки

Ранее он неоднократно бил ребенка

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Уйского района. Его обвиняют в убийстве 10-месячной дочери сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 10 сентября обвиняемый был пьян и избил 10-месячного ребенка. Девочка скончалась от травм. Мужчина спрятал тело в погребе и скрылся.

Известно, что до того, как убить девочку, он нередко ее избивал.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России мужчину задержали», — сообщили в СУ СКР.

Расследование дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») завершено. Материалы направлены в суд.

Глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль.