В Челябинской области мужчина пойдет под суд за пьяное смертельное ДТП на трассе

В аварии погибла женщина, а ее 4-летняя дочь получила тяжелые травмы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего южноуральца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Речь идет об аварии, случившейся 6 октября 2020 года на трассе М-5 «Урал» рядом со Златоустом.

«Обвиняемый находился за рулем „Лады“ в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП смертельные травмы получила 25-летняя женщина, ее 4-летняя дочь была госпитализирована в тяжелом состоянии», — рассказали в региональном СУ СКР.

Ранее сообщалось, что погибшая была супругой обвиняемого, однако позже выяснилось, что они были просто знакомыми.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.