В Челябинской области мужчина пойдет под суд за пропаганду деятельности экстремистской организации

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела 27-летнего местного жителя. Он пойдет под суд за осуществление деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в течение пяти лет проповедовал идеи запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей Иеговы (ликвидирована по решению Верховного суда РФ 20 апреля 2017 года).

«Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Обвиняемому грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.