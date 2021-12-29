В Челябинской области мужчина пойдет под суд за ограбления ювелирных магазинов

Преступления обвиняемый совершал, по версии следствия, в трех городах

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в грабеже и краже. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый ограбил три ювелирных магазина, распложенных в Кыштыме, Челябинске и Еманжелинске.

«В ювелирном магазине в Кыштыме обвиняемый похитил украшения на 100 тысяч рулей. В Челябинске сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. В Еманжелинске злоумышленник украл товар на сумму более 284 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, мужчина дважды крал алкоголь в сетевых магазинах Челябинска, а также пытался похитить ноутбук со склада торговой компании. В отношении южноуральца были возбуждены уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный в крупном размере»), по части 1, пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.