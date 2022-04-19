В Челябинской области мужчина пойдет под суд за незаконную продажу алкоголя

Полицейские изъяли у обвиняемого 152 литра спирта

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела о незаконной розничной продаже алкогольной продукции. Под суд пойдет 60-летний житель села Светлое Чесменского района. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, мужчина незаконно изготавливал и продавал спиртные напитки.

«При осмотре его дома полицейские обнаружили и изъяли приготовленную для изготовления спиртных напитков спиртосодержащую массу в разных емкостях общим объемом более 152 литров», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Его расследование окончено и направлено в суд.

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркуле правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Изъято 24 тысячи бутылок.