В Челябинской области мужчина пойдет под суд за кражи в строящихся домах

Обвиняемый похищал бытовую технику и стройматериалы

Полиция Магнитогорска завершила расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в серии краж. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе городской полиции.

По версии следствия, мужчина проникал на стройплощадки домов и выносил ценности, пока хозяева на объектах отсутствовали. Злоумышленник забирал электроинструмент, стройматериалы и бытовую технику. Всего правоохранителями установлено 11 преступных эпизодов, а сумма ущерба потерпевшим составила более 500 тысяч рублей.

«В отношении магнитогорца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в городской полиции.

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.