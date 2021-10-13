В Челябинской области мужчина пойдет под суд за избиение матери

Пожилая женщина получила перелом бедра

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый избил свою 91-летнюю мать за отказ дать ему деньги на спиртное. Обвиняемый догнал пострадавшую во дворе дома и ударил ногой в спину. Женщина упала и сломала бедро.

В отношении 62-летнего миасца было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с издевательством»).

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина в июне 2021 года находился в состоянии алкогольного опьянения и жестоко избил свою 71-летнюю мать. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась.

Как ранее сообщал наш сайт, Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины, который до смерти избил свою мать.

Челябинский областной суд по ходатайству прокурора ужесточил наказание мужчине, который поджег диван в ходе ссоры со своей 91-летней бабушкой. Женщина скончалась от ожогов. Дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ и назначили виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.