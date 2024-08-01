В Челябинской области мужчина пойдет под суд за истязания пасынка и угрозу убийством

Подросток терпел систематические побои

Житель Каслинского района пойдет под суд за истязания 13-летнего пасынка. Также мужчина, по версии следствия, угрожал подростку убийством (статьи 117 УК РФ, 119 УК РФ). Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным ведомства, 41-летний мужчина в течение года систематически избивал пасынка, в том числе ремнем и металлической кочергой.

Кроме того, во время ссоры схватил топор и заверил мальчика, что отрубит ему руки.

Подростка из семьи изъяли. Дело передано в Каслинский городской суд.