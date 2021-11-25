В Челябинской области мужчина пойдет под суд за гибель сына в ДТП

11-летний мальчик скончался по пути в больницу

Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, семья из Магнитогорска возвращалась из поселка Заречного домой после выходных около 14:30 11 мая. За рулем отечественных «Жигулей» был 36-летний глава семьи. Отъехав всего два километра от Заречного в сторону поселка Балканы, автомобиль слетел с дороги. Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, съехал в левый кювет, а после машина перевернулась. В результате аварии 11-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу. Пострадала мать ребенка, ее госпитализировали.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.