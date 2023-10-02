В Челябинской области мужчина потерял 95 тысяч рублей после мнимой заявки на перевыпуск карты

Потерпевший назвал мошенникам код из SMS

Жителю Увельского района позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о поступлении заявки на перевыпуск карты. Потерпевший ответил, что не отправлял запрос, тогда мошенник предложил отменить его, назвав код из сообщения. Злоумышленники зашли в личный кабинет и списали 95 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.