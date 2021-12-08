В Челябинской области мужчина попал под статью за угон авто приятеля

Так он хотел пошутить

В Коркинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал автомобиль своего друга, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый пришел в гости к приятелю, однако друга не оказалось дома. Мужчина увидел во дворе припаркованный автомобиль потерпевшего — ВАЗ-21124, заметил, что ключ зажигания находится в замке, и решил угнать авто.

23-летний хозяин легковушки обратился в полицию. Теперь в отношении его друга возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).