В Челябинской области мужчина получил травму ноги во время катания на горе Сугомак

Пострадавшего эвакуировали сотрудники ГИБДД

В Кыштыме 23-летний мужчина получил травму ноги в горах и не смог самостоятельно покинуть место происшествия. На место приехали медики, а сотрудники ДПС эвакуировали пострадавшего на носилках к машине скорой помощи. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Лейтенанты полиции Вадим Лашманов и Дмитрий Лабутин патрулировали территорию и заметили бригаду скорой помощи у горы Сугомак.

Мужчина находился в месте, где подъезд машин был затруднен, поэтому инспекторы совместно с медицинскими работниками направились в горы пешком.

«Сотрудники полиции помогли осторожно погрузить пострадавшего и донести его до транспортного средства. Не остались равнодушными и проходившие мимо люди, которые помогли в транспортировке», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчину госпитализировали.