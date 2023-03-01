В Челябинской области мужчина погиб под колесами поезда

На месте работает следственно-оперативная группа

Сегодня, 1 марта, на 1866-м километре пикет 10 станции Сулея Южно-Уральской железной дороги мужчина погиб, попав под колеса поезда № 6116. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Личность мужчины устанавливают следователи.

«Златоустовской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе мужчину сбил тепловоз. Пострадавшего госпитализировали.