В Челябинской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия

Накануне, 12 февраля, в Челябинской области мужчина попал под колеса грузового поезда. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла на 4 пути станции «Чебаркуль». По данным ведомства, на место выехал транспортный прокурор.

«Транспортной прокуратурой будет дана оценка соответствию технического оснащения требованиям федерального законодательства, соблюдению сотрудниками ОАО „РЖД“ требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На данный момент выясняется, в какое время суток произошло ЧП и что стало его причиной.