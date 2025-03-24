В Челябинской области мужчина погиб на пожаре из‑за неосторожного курения

МЧС напоминает о правилах безопасности

Сегодня, 24 марта, в деревне Киевке Октябрьского района вспыхнул пожар в частном доме. На месте происшествия нашли тело мужчины, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, которым помогали добровольцы ДПК поселка Свободный.

МЧС России призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

• Используйте пепельницы из негорючих материалов.

• Убедитесь, что сигарета полностью потушена перед тем, как выбросить ее.

• Никогда не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

• Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

• В случае пожара немедленно звоните по номерам 101 или 112.