В Челябинской области мужчина погиб из‑за загоревшейся электроплиты

Пожарных вызвал родственник погибшего

В частном доме по улице Демьяна Бедного в Нязепетровске загорелась одноконфорочная электроплита. Хозяин дома находился рядом, но не смог спастись, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Мужчину пришел проведать родственник, он увидел задымление и позвонил в экстренные службы.

«Сотрудники МЧС России прибыли оперативно и ликвидировали возгорание. Мужчину вынесли из опасной зоны, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщили в ведомстве.

Специалисты МЧС призывают сохранять бдительность при использовании электроприборов и установить в доме пожарный извещатель.