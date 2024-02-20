В Челябинской области мужчина поджег частный дом

Подозреваемый задержан

Вечером 18 февраля в поселке Гончарка Троицкого района 29-летний местный житель бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в один из частных домов, расположенных по улице Чкалова. В результате произошел пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС, а мужчина задержан, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы уже через 20 минут после поступления сообщения о поджоге задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления мужчина. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств, и вскоре он сознался в содеянном.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте ЧП работали 17 человек и 4 единицы техники. В результате пострадали кровля, перекрытия дома и вещи. Среди людей пострадавших нет.