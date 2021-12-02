В Челябинской области мужчина планировал купить авто и перевел деньги мошенникам

Потерпевшему пришлось залезть в долги

В Магнитогорске местный житель лишился 425 тысяч рублей после того, как отправил их якобы продавцу автомобиля. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в городской полиции.

55-летний мужчина обратился в отдел полиции «Орджоникидзевский» после того, как созвонился с продавцом автомобиля и перевел ему задаток в 110 тысяч рублей.

«Далее злоумышленник попросил перевести деньги для небольшого ремонта кузова, оформления сделки у нотариуса и доставки машины прямо к подъезду. Потерпевший в течение недели переводил деньги, которые ему пришлось занять у друзей», — рассказали в магнитогорской полиции.

Однако автомобиль так никто и не доставил, а продавец перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 425 тысяч рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, южоуралец перевел мошенникам шесть миллионов рублей, желая заработать на бирже.