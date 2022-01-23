В Челябинской области мужчина перевел мошенникам более миллиона рублей

Южноуралец хотел быстро заработать деньги на брокерской бирже

В Троицке Челябинской области местный житель, желая заработать на брокерской бирже, перечислил мошенникам более миллиона рублей. При этом, как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, потерпевший знал о мошеннических схемах, но решил рискнуть.

С заявлением в полицию обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что зарегистрировался на одном из сайтов и в течение нескольких месяцев вкладывал как личные сбережения, так и деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время с ним связался представитель брокерской компании и предложил свою помощь в заработке.

«После первоначального взноса мужчине удалось вывести небольшую сумму денег, что убедило его в реальности фирмы, на которой он зарегистрировался. Следуя советам менеджера фирмы, троичанин повышал свои лимиты для торговли. Увеличив вложения, он вновь попытался вывести денежные средства, но ему это не удалось, а сотрудник фирмы начал убеждать, что для вывода необходимо пополнить баланс. В этот момент мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.