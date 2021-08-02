В Челябинской области мужчина отрезал приятелю половой орган во время ссоры

Возбуждено уголовное дело

Житель Миньяра, поссорившись с приятелем, нанес ему несколько ударов в грудь ножом и отрезал половой орган. Об этом сегодня, 2 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось накануне. В больницу Миньяра обратился 32-летний местный житель. У мужчины был ампутирован половой член, а также диагностированы ножевые раны груди.

«Задержан подозреваемый, он ранее судим», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.