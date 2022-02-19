В Челябинской области мужчина незаконно получал выплату по безработице

В его отношении возбуждено уголовное дело

В Снежинске Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно получал выплату по безработице. Ущерб составил более 15 тысяч рублей, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратились сотрудники центра занятости населения. Они сообщили, что 38-летний местный житель получал ежемесячное пособие как безработный, при этом он работал по гражданско-правовому договору, но сообщать об этом в центр занятости не спешил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стати 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество при получении выплат“). Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до 4 месяцев»,— уточнили в ведомстве.

Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.