В Челябинской области мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Медик получил несколько ударов в грудь

В Челябинской области бригада медиков приехала на вызов с поводом алкогольное отравление. Пьяный мужчина набросился на фельдшера с кулаками и нанес ему несколько ударов в грудь, сообщили в региональном Минздраве.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи областного Минздрава Александр Васильев отметил, что помощь людям — опасная профессия.

«Для защиты у бригады есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии. Кроме того, все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций и действиям во время них. Нападения на медиков, особенно оказывающих экстренную помощь, чаще всего связаны все-таки с неадекватным состоянием пациентов или их близких. Надеюсь, ответственность за нападения на медицинских работников все же ужесточат», — сказал он.

В прошлом году на сотрудников скорой во время вызовов было совершено 60 нападений.