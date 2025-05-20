В Челябинской области мужчина из‑за обиды поджег баню сожительницы

Подозреваемого уже задержали

В селе Русская Теча Красноармейского района 37-летний мужчина поджег надворные постройки на участке своей сожительницы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее сгорели сарай, навес, дровяник и баня.

«Полицейские подробно опросили соседей и вскоре установили подозреваемого. Им оказался сожитель потерпевшей, который в состоянии алкогольного опьянения поджег постройки из-за обиды», — рассказали в региональном полицейском главке.

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.