В Челябинской области мужчина инсценировал самооборону после убийства сожительницы

Подозреваемого задержали

В одном из домов в Пластовском районе нашли тело 26-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 25-летний сожитель потерпевшей в ходе ссоры убил ее ножом, а потом нанес ранения себе. Так молодой человек пытался инсценировать самооборону. Он скрылся с места преступления.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.